На улице Тургеневской в центре Киева прогремел взрыв. Это произошло во дворе дома, уточняет агентство "Интерфакс".

Сообщается, что взрывной волной выбило окна в соседних зданиях. В районе пострадавшего дома слышен сильный запах газа.

На месте работают спасатели и врачи скорой помощи.