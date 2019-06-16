Кубок Америки. Перу разошелся ничьей с Венесуэлой

В Бразилии продолжается кубок Америки по футболу. В матче первого тура группы "А" встречались команды Венесуэлы и Перу. Соперник не смогли выявить победителя и завершили свой поединок ничьей – 0:0.

При этом начиная с 75 минуты матча, перуанцы имели численное преимущество, когда полузащитник Венесуэлы Луис Дель Пино схлопотал вторую карточку и был вынужден покинуть поле. Впрочем, это не помогло Перу и за оставшееся время поразить ворота соперника им не удалось.

Таким образом, оба соперника по итогам матча набрали по одному баллу и делят вторую-третью строчку группы "А". Лидирует Бразилия, в активе которой три очка после разгрома Боливии, в свою очередь замыкающей таблицу с нулем очков.