В Саудовской Аравии беспилотники мятежников-хуситов атаковали два аэропорта

В субботу, 15 июня, беспилотники, которые запустили йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар-Аллах", атаковали аэродромы Джизан и Абха в Саудовской Аравии. Об этом СМИ сообщил официальный представитель вооруженных сил мятежников генерал Яхья Сариа.

Как уточняется, были нанесены точные удары по нефтехранилищу на территории аэродрома в Абхе и по пункту управления беспилотными летательными аппаратами в Джизане. В результате атаки оба объекта выведены из строя, сообщает ТАСС.

По мнению генерала, хуситы осуществили эти атаки в ответ на налеты ВВС аравийской коалиции, возглавляемой Эр-Риядом, на жилые кварталы в городе Эль-Ходейда, а также селения в провинциях Саада, Таиз и Хадша. Налеты привели к жертвам среди мирного населения.

Как заявили хуситы, ВВС коалиции вновь нарушили соглашение о прекращении огня в Эль-Ходейде, которое было подписано в декабре 2018 года. В результате налета саудовских ВВС на административный центр Мавия (провинция Таиз) 25 мая текущего года погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе семеро детей.

12 июня хуситы нанесли ракетные удары по аэродрому города Абха. Снаряд попал в зал прилета, в результате чего 26 человек получили ранения. 14 июня беспилотники, запущенные хуситами из "Ансар Аллах", атаковали Абху. ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотных летательных аппаратов.

С августа 2014 года в Йемене продолжается вооруженное противостояние между войсками президента Абд Раббо Мансура Хади, поддерживаемого Саудовской Аравией, и мятежниками-хуситами. Конфликт стал причиной возникновения крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по информации ООН, более 24 миллионам йеменцев – порядка 80 процентов населения страны – требуется гуманитарная помощь, а число внутренне перемещенных лиц уже превысило 3 миллиона человек.