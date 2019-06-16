Александр Усик отказался быть чемпионом IBF

Украинский боксер Александр Усик принял решение отказаться от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первой тяжелой весовой категории. Об этом сообщил менеджер абсолютного чемпиона мира Эгис Климас.

"Усик обратился в IBF с немедленным отказом от титула организации в первом тяжелом весе, — приводит слова менеджера РИА Новости. – После этого полноценный чемпионский титул IBF будет доступен для победителя боя Эндрю Табити – Юниер Дортикос. Усик сообщил федерации, что продолжит свою кампанию в тяжелом весе".

Усик продолжает лишаться ранее завоеванных титулов. Так, накануне Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная организация бокса (WBO) уже отозвали свои титулы с боксера из Украины.