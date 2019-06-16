Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 июня 201902:02

Православные христиане празднуют Троицу

фото: Михаил Свешников

16 июня православные христиане отмечают праздник Пятидесятницы, или День Святой Троицы. Это один из двунадесятых, самых важных христианских праздников, знаменующий схождение Святого Духа на учеников Христа. После этого они обрели свое миссионерское предназначение, передает ТАСС.

В Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры в этот день совершит литургию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи и на десятый день после праздника Вознесения Господня. Она всегда приходится на воскресенье. Суббота перед Троицей – Вселенская, Троицкая, родительская – день особого поминовения усопших. Понедельник после Троицы – День Святого Духа, или, в народной традиции – Духов день.

Сейчас

00:08

В центре Киева прогремел взрыв

22:09

В аварии под Воронежем погибли восемь человек

20:20

Цех ЦНИИмаша оперативно потушили

19:19

Альберта Худояна отправили под домашний арест

19:01

Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

18:35

"Желтые жилеты" получили порцию газа почти сразу

18:20

Россия удовлетворена разрешением кризиса в Молдавии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

2 часа назад
Единственная выжившая в ДТП под Воронежем - 10-летняя девочка

Единственная выжившая в ДТП под Воронежем - 10-летняя девочка

2 часа назад
В центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева прогремел взрыв

2 часа назад
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

2 часа назад
Попросившихся в Канаду жителей Киселевска переселят с "дымящейся земли"

Попросившихся в Канаду жителей Киселевска переселят с "дымящейся земли"

6 часов назад
Путин не оценивает деятельность Зеленского, потому что ее пока нет

Путин не оценивает деятельность Зеленского, потому что ее пока нет

5 часов назад
Посол в США позвал молодых соотечественников в Россию

Посол в США позвал молодых соотечественников в Россию

4 часа назад
Саммит в Душанбе: взаимопонимание и сотрудничество

Саммит в Душанбе: взаимопонимание и сотрудничество

5 часов назад
Три месяца борьбы: Молдавия преодолела кризис

Три месяца борьбы: Молдавия преодолела кризис

6 часов назад
Атака танкеров: Вашингтон играет мускулами

Атака танкеров: Вашингтон играет мускулами

4 часа назад
"Неправильная" нефть и правда о реверсе: интервью Александра Новака "Вестям в субботу"

"Неправильная" нефть и правда о реверсе: интервью Александра Новака "Вестям в субботу"

3 часа назад
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

6 часов назад
Британского посла вызвали в МИД Ирана

Британского посла вызвали в МИД Ирана

3 часа назад
Более 50 трупп из 21 страны: в Питере стартовала театральная олимпиада

Более 50 трупп из 21 страны: в Питере стартовала театральная олимпиада

4 часа назад
Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли суперфинал Мировой серии

Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли суперфинал Мировой серии

3 часа назад
Мошенники в Махачкале нанесли бюджету ущерб в 71 миллион рублей

Мошенники в Махачкале нанесли бюджету ущерб в 71 миллион рублей

4 часа назад
В британских больницах пять человек умерли от листериоза

В британских больницах пять человек умерли от листериоза

4 часа назад
Российские пловцы Ефимова и Вековищев выиграли три золота в Барселоне

Российские пловцы Ефимова и Вековищев выиграли три золота в Барселоне

4 часа назад
Месса в Нотр-Даме: собравшимся раздали каски

Месса в Нотр-Даме: собравшимся раздали каски

6 часов назад
Альберта Худояна отправили под домашний арест

Альберта Худояна отправили под домашний арест

6 часов назад
"Прямая линия": статистика обращений

"Прямая линия": статистика обращений

6 часов назад
Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

6 часов назад
"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

7 часов назад
"Аэрофлот" требует максимального наказания для дебошира с рейса Барселона-Москва

"Аэрофлот" требует максимального наказания для дебошира с рейса Барселона-Москва

7 часов назад
Корбин осудил позицию властей по инциденту с танкерами

Корбин осудил позицию властей по инциденту с танкерами

7 часов назад
"Желтые жилеты" получили порцию газа почти сразу

"Желтые жилеты" получили порцию газа почти сразу

7 часов назад
Экс-директор ЧАЭС прокомментировал сериал "Чернобыль" и ситуацию вокруг станции

Экс-директор ЧАЭС прокомментировал сериал "Чернобыль" и ситуацию вокруг станции

7 часов назад
Сергей Мойсеенко арестован

Сергей Мойсеенко арестован

7 часов назад
Украинский депутат пострадал, пытаясь потушить бизнесмена

Украинский депутат пострадал, пытаясь потушить бизнесмена

7 часов назад
Колонка Андрея Медведева: Нюту Федермессер сожрала оппозиция, или про чудовищ и людей

Колонка Андрея Медведева: Нюту Федермессер сожрала оппозиция, или про чудовищ и людей

9 часов назад
Нашли голову с мозгом: ученые попробуют вывести волка, жившего 42 тысячи лет назад

Нашли голову с мозгом: ученые попробуют вывести волка, жившего 42 тысячи лет назад

12 часов назад
Эксперт: выдача ипотеки продолжит сокращаться в ближайшие месяцы

Эксперт: выдача ипотеки продолжит сокращаться в ближайшие месяцы

14 часов назад
Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

15 часов назад
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51