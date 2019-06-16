"Ленинград" испортил новый газон стадиона "Спартака"

Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград". Мероприятие состоялось 14 июня в ходе стадионного тура коллектива по нескольким городам России, в которых проходил футбольный чемпионат мира.

"Практически половина поля визуально серьезно пострадала после выступления "Ленинграда", — приводит слова собственного источника "Известия". – На данный момент сложно делать выводы и оценивать степень ущерба. Картина прояснится, когда свое слово скажет агроном арены".

По обычной концертной практике во время выступления музыкальных групп и артистов на футбольных стадионах газон застилается специальными защитными пластинами, которые предназначены для предотвращения порчи газона. Как правило, они и в самом деле выполняют свою роль.

Однако все чаще со стороны футбольных клубов исходят жалобы на проведения музыкальных мероприятий на их домашних площадках. Так, в сентябре 2018 года не поделили стадион рэп-исполнитель Баста и футбольный клуб "Ростов", который переживал за сохранность газона на "Ростов Арене".

В случае "Спартака" переживания за свое травяное покрытие понятно – в нынешнее футбольное межсезонье на "Открытие Арене" была произведена замена газона на совершенно новый. Если покрытие действительно сильно повреждено, то у агрономов останется меньше месяца для его восстановления – уже 14 июля "Спартак" сыграет матч первого тура чемпионата России против "Сочи".