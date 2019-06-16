"Бавария" возвращает Хуммельса обратно в "Боруссию"

Немецкий защитник Матс Хуммельс в ближайшее время покинет мюнхенскую "Баварию" и вернется в свой прежний клуб – дортмундскую "Боруссию". Футболист уже согласовал условия личного контракта с руководством "желто-черных".

Согласно информации Чемпионат.Com со ссылкой на Bild, трансфер игрока обороны обойдется "Боруссии" в 20 миллионов евро. Также "Баварии" будут полагаться дополнительные бонусы, связанных с выступлением Хуммельса в дортмундском клубе.

Напомним, что прежде Хуммельс уже защищал цвета "Боруссии" на протяжении девяти сезонов, после чего в 2016 году перешел в "Баварию" – свой родной клуб. Однако теперь, по прошествии трех сезонов в Мюнхене, он возвращается в Дортмунд.