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Ситуация на Украине 41 минута назад

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16 июня 201906:00

Медведчук: из-за политики украинских властей цены на газ выросли на 1000 процентов

Сергей Бобылев/ТАСС

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что из-за политики Киева за последние 5 лет цены на газ для населения выросли более чем на тысячу процентов. Он обвиняет бывшего президента страны Порошенко в незаконном создании Национальной комиссии, которая регулирует цены на коммунальные услуги и энергию.

С 2014 года по 2019 год цены на газ выросли на 1090 процентов, коммунальные платежи увеличились на 740 процентов, стоимость отопления – на 1225 процентов, приводит слова Медведчука РИА Новости. Треть населения Украины не может платить по таким тарифам, сказал политик.

С 2015 года Украина перестала покупать газ в России. Вместо этого она начала закупки в Европе. В рамках сотрудничества с МВФ Киев много раз повышал стоимость газа для населения. Так, в 2013 году один кубометр газа стоил 725 гривен, а в 2016 – уже почти 7000 гривен. С ноября 2018 года эта цифра выросла еще на 23,5 процента.

 

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