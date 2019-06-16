Телеканал "Звезда" опубликовал видео дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, демонстрирующее дозаправку в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ, выполняемую в рамках летней подготовки экипажей ВКС Российской Федерации.

На видео можно наблюдать взлет, дозаправку и посадку одного из истребителей. Как уточняется, дозаправку выполнял воздушный танкер Ил-78 на скорости порядка 600 километров в час на высоте 5-6 тысяч метров. Полеты проводились на базе Липецкого авиационного центра, сообщает РИА Новости.

Ранее представители Министерства обороны России отметили, что воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации, который позволяет значительно увеличить боевой радиус действия, а также выполнять задачи на большом удалении от мест базирования самолетов.