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16 июня 201907:58

Телеканал "Звезда" опубликовал видео дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

tvzvezda.ru

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, демонстрирующее дозаправку в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ, выполняемую в рамках летней подготовки экипажей ВКС Российской Федерации.

На видео можно наблюдать взлет, дозаправку и посадку одного из истребителей. Как уточняется, дозаправку выполнял воздушный танкер Ил-78 на скорости порядка 600 километров в час на высоте 5-6 тысяч метров. Полеты проводились на базе Липецкого авиационного центра, сообщает РИА Новости.

Ранее представители Министерства обороны России отметили, что воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации, который позволяет значительно увеличить боевой радиус действия, а также выполнять задачи на большом удалении от мест базирования самолетов.

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