Правительство Ангелы Меркель делает крайне мало для укрепления сотрудничества между Россией и Германией. Оно не соответствует уровню развития обеих стран. Об этом заявил заместитель главы германо-российской группы бундестага — депутат Грегор Гизи. С 16 по 21 июня он с коллегами будет с деловым визитом в Москве и Калуге.

Гизи недоволен тем, что немецкое правительство, по его словам, вторит администрации США, которая заинтересована в гонке вооружений и геостратегическом сдерживании России. А тем временем Берлину и Европе в целом пора наконец осознать, что мира во всем мире невозможно добиться без участия России, подытожил Грегор Гизи.

Он добавил, что санкции Запада в отношении Москвы нужно как можно скорее отменить, передает телеканал "Россия 24". Санкции вредят европейской экономике и мешают развитию международных отношений.