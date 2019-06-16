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16 июня 201906:52

Марадона: "рукой Бога" я отомстил Англии за Фолклендскую войну

EPA

Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона назвал один из своих знаменитых голов, который был назван "рукой Бога", местью Англии за войну между странами на Фолклендах.

"Мы, аргентинцы, не были в курсе о том, с чем столкнулись военные. Нам сказали, что побеждаем в войне, но на деле Англия выигрывала со счетом 20:0, — сказал Марадона, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на документальный автобиографический фильм. – Шумиха вокруг нашего матча была такой, что казалось, будто мы собираемся разыграть еще одну войну на футбольном поле".

"Я знал, что забил гол рукой. Я не планировал это делать, но все произошло так быстро, что боковой судья не увидел использование руки в том моменте. Главный арбитр посмотрел на меня и сказал: "Гол". Это было приятное чувство, почти как символическая месть англичанам".

Напомним, что в матче 1/4 финала чемпионата мира 1986 года против Англии Марадона после навеса вместо головы сыграл рукой после чего гол был засчитан, а Аргентина в итоге выиграла матч со счетом 2:1.

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