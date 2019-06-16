В небе над Новой Зеландией столкнулись два самолета

В небе над Северным островом Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета. Данных о погибших нет, но известно, что экипажи обоих самолетов серьезно пострадали.

Авиакатастрофа произошла в городе Мастертон возле аэродрома Худ, уточняет ТАСС. Столкновение произошло на малой высоте. После падения самолеты загорелись. Один из местных жителей, ставший свидетелем ЧП, вызвал аварийные службы.

В тушении участвовали дополнительные мобильные пожарные расчеты. Также на месте катастрофы работает полиция.