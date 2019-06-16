Коутиньо может перейти в "Манчестер Сити"

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити". Однако в совершении этого трансфера у боссов "горожан" все-таки остаются сомнения.

И главное из них – большое количество уже имеющихся в клубе футболистов ему на смену, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Marca. Сам Коутиньо не скрывает, что он хочет сменить клубную прописку, о чем ранее уже сообщали Вести.Ru.

При этом также на него претендует и мадридский "Атлетико", став частью большой сделки по приобретению каталонцами француза Антуана Гризманна. Свой интерес проявлял и другой манчестерский клуб – "Манчестер Юнайтед", но в клубе учли "ливерпульское" прошлое игрока и решили отказаться от бразильца.

На данный момент Коутиньо выступает в составе сборной Бразилии на Кубке Америки. Накануне "пентакампеоны" одержали победу в стартовом матче турнира, разгромив Боливию. Дубль — как раз на счету Коутиньо.