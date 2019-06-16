Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде

Британский тяжеловес, экс-чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Тайсон Фьюри в рамках поединка за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO победил немца Тома Шварца.

Бой проходил в Лос-Анджелесе на арене MGM Grand и завершился досрочно. Во втором раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун, затем загнал немца в угол, нанес серию ударов, после которой рефери вынужден был остановить поединок.

Для 30-летнего британца эта победа стала 28-й в карьере (19 – нокаутом) при одном ничейном исходе, а 25-летний Шварц потерпел первое поражение в 25 боях.