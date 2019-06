"Вест Хэм" заплатил 28 млн евро за переход полузащитника "Вильярреала"

Полузащитник "Вильярреала" Пабло Форнальс продолжит карьеру в английской премьер-лиге, 23-летний хавбек подписал контракт с лондонским "Вест Хэмом", рассчитанный на пять лет – до 2024 года.

Подробности перехода не разглашаются, по данным авторитетного портала transfermarkt.de, испанский клуб выручил на продаже футболиста порядка 28 миллионов евро.

Форнальс стал игроком "Вильярреала" летом 2017 года, перейдя из "Малаги" за 12 миллионов евро. В минувшем сезоне Пабло в составе "желтой субмарины" принял участие в 50 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

