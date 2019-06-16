Аномальная жара унесла жизни почти 30 человек на северо-востоке Индии

В штате Бихар на северо-востоке Индии не менее 29 человек погибли в результате аномальной жары, которая сохраняется в регионе уже на протяжении месяца. Такие данные сообщило издание Times of India.

Как уточняется, больше всего погибших – 25 – в округе Аурангабад, остальные четверо – в округах Гайя и Навада. Кроме них более 30 человек были доставлены в больницы.

В Бихаре в течение последних нескольких недель стоит аномальная жара, нетипичная для этого сезона. В течение дня столбики термометров не опускаются ниже 40 градусов. А в Нью-Дели 10 июня температура достигла самого высокого показателя в истории города, превысив отметку в 50 градусов.

В текущем году задержка муссона в Индии привела к продолжительной жаркой погоде, передает телеканал "Россия 24". По информации синоптиков, уже более 30 дней жара иссушает центральные и северные регионы страны.