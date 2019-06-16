Взрыв в центре Киева: обошлось без жертв и пострадавших

На Украине в Шевченковском районе специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают разбор завалов после взрыва, прогремевшего на улице Тургеневской. По предварительным данным пресс-службы ГСЧС Украины, по состоянию на 8 часов утра в результате взрыва погибших и пострадавших не обнаружено.

На месте ЧП работали 70 человек личного состава и девять единиц техники, передает агентство "Интерфакс". Для подъема бетонных плит задействовали коммунальную инженерную технику.

Взрыв неизвестного происхождения произошел во дворе трехэтажного жилого дома, в одном из семи кирпичных гаражей. В результате инцидента были полностью разрушены три гаража, повреждена газовая труба, выбиты стекла окон квартир и лестничной клетки в здании, стоящем по соседству.