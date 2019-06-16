В аэропорту Томска задерживается на шесть часов прилет рейса из Симферополя

В аэропорту Томска задерживается на шесть часов прибытие авиарейса авиакомпании "Алроса" из Симферополя. Самолет вылетел, но затем по техническим причинам вернулся обратно: компания заменила воздушное судно.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, "Боинг-737" рейсом ЯМ 578 должен был прибыть в Томск из Симферополя в 08:30 по местному времени (04:30 по Москве). Фактическое расчетное время его прибытия — 14:40 (10:40 по московскому времени). Вылет самолета обратно в Симферополь намечен на 15:25 по местному времени вместо 09:45.

По данному факту проводится проверка соблюдения прав пассажиров, сообщил ТАСС старший помощник томского транспортного прокурора Сергей Кривошеин. Число пассажиров из Симферополя на борту самолета уточняется. Вылета из Томска в Симферополь ожидают 105 человек.