Чемпионский парад "Сент-Луиса" посетили более 500 тысяч человек

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" обыграл "Бостон Брюинз" и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. В субботу, 15 июня в Сент-Луисе прошел чемпионский парад команды.

Губернатор штат Миссури Майк Парсон издал официальный указ, по котором 15 июня теперь считается днем команды "Сент-Луис" во всем штате.

Чемпионский парад команды посетили больше полумиллиона болельщиков, при этом население города составляется порядка 320 тысяч человек.

WE ARE THE CHAMPIONS.... (wait for it) ... OF THE WORLD!!!!! #stlblues #StanleyCup pic.twitter.com/hzkKJT4jv8