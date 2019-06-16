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16 июня 201909:30

Чемпионский парад "Сент-Луиса" посетили более 500 тысяч человек

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" обыграл "Бостон Брюинз" и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. В субботу, 15 июня в Сент-Луисе прошел чемпионский парад команды.

Губернатор штат Миссури Майк Парсон издал официальный указ, по котором 15 июня теперь считается днем команды "Сент-Луис" во всем штате.

Чемпионский парад команды посетили больше полумиллиона болельщиков, при этом население города составляется порядка 320 тысяч человек.

 

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