Герхарда Шредера пригласили в Крым

Немецкая община Крыма приглашает в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Накануне тот в интервью Bild назвал Крым "давней русской территорией", добавив, что причиной передачи полуострова Украинской ССР при Хрущеве были особенности советского подхода к управлению страной.

В Крыму Герхард Шредер еще не был, но теперь он "просто обязан" посетить полуостров, убежден глава немецкой национально-культурной автономии республики, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, жители Крыма относятся к бывшему бундесканцлеру с уважением и доверием, и они хотели бы видеть его на крымской земле.

"Его приезд был бы очень целесообразен и логичен", — добавил Гемпель.

По словам крымского депутата, Герхард Шредер — весьма авторитетный политик в странах Евросоюза, так что его позиция по вопросу Крыма и антироссийских санкций — серьезный посыл.

"Я думаю, что к этому заявлению прислушаются политики Европы и США", — заявил Гемпель РИА Новости.

А сенатор Алексей Пушков накануне высказал мнение, что точку зрения Шредера разделяют многие европейские политики, однако не высказывают этого открыто. "Признать Крым российским можно лишь ценой своей карьеры", — отметил Пушков.