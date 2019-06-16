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Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге 47 минут назад

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16 июня 201910:30

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города

Донат Сорокин/ТАСС

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города. В заявлении митрополии говорится, что храм должен быть построен "на достойном месте", но на строительстве в сквере епархия не настаивает. 

Утром в воскресенье на сайте епархии опубликовано обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в котором говорится об отказе строить храм в сквере у драмтеатра. Митрополит называет невозможным приступать к строительству "на честно и открыто выбранном участке" в "атмосфере тотальной лжи и обмана". Ссылаясь на то, что такое решение может "дать возможность диаволу", митрополит признал, что им пришлось "покориться божественному промыслу" и отказаться от права строить собор на месте сквера.

Помимо этого, епархия пообещала при поиске нового альтернативного участка учесть пожелание горожан по сохранению зеленых зон. Главное — построить собор святой Екатерины на "достойном ее святости месте". Накануне вечером на заседании рабочей группы по организации опроса о месте возведения храма секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников), призвал рабочую группу не ограничивать жителей в свободе выбора места строительства храма.

Послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского будет оглашено сегодня в церквях после проведения богослужение в честь Троицина дня.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей с целью определить место строительства храма.

 

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