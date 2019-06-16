Президенты России, Ирана и Азербайджана обсудят транспортный коридор "Север - Юг"

В Сочи в августе пройдет встреча президентов России, Ирана и Азербайджана, сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на открытии второго международного форума "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества" в Тегеране.

Среди других вопросов Владимир Путин, Ильхам Алиев и Хасан Рухани будут обсуждать развитие транспортного коридора "Север — Юг", соединяющего Иран с Россией через Азербайджан, передает РИА Новости. Этот транспортный коридор призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по нему планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов ежегодно, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.

По словам Чеботарева, транспортный коридор "Север — Юг" имеет стратегическое значение и необходим не только для стран-участников, но и для всего мирового сообщества, так как предоставляет возможность дешевой и комфортной доставки грузов. Российская сторона, по его словам, будет делать все, чтобы железная дорога была как можно быстрее введена в строй.