В Чемодановке после массовой драки задержаны еще 12 подозреваемых

В Пензенской области задержаны еще 12 участников драки, в которой погиб житель села Чемодановка, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, получены доказательства, позволившие установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Утверждается, что один из задержанных подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины.

Ожидается, что в ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение. Ранее по делу о массовой драке, в которой получил смертельные травмы местный житель, были задержаны трое подозреваемых.

Массовая драка в селе Чемодановка, расположенном в 16 километрах от Пензы, произошла 13 июня. Местные жители обвиняли цыганскую общину в попытке изнасилования несовершеннолетней. Община утверждает, что конфликт вырос из детской ссоры на пляже. В результате драки погиб один человек, еще один попал в реанимацию, трое человек получили травмы различной степени тяжести. После этого около 1,5 тысячи человек вышли на сельский сход, люди перекрыли федеральную трассу "Урал" и требовали от властей активных действий. В селе создан оперативный штаб по стабилизации ситуации, в Чемодановку приехал губернатор региона Иван Белозерцев.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хулиганстве. Его расследует Главное следственное управление СК РФ.