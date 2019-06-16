Эрдоган: поставки российских С-400 начнутся в первой половине июля

Поставки Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400 начнутся уже в первой половине июля, прогнозирует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам на борту самолета по пути из Душанбе, где он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По словам Эрдогана, Турция обсудила с Россией тему С-400, и "это завершенное дело".

"Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", — цитирует своего президента турецкий телеканал NTV.

Он еще раз повторил: несмотря на давление США, Анкара не намерена отказываться от приобретения российских С-400, передает ТАСС. При этом, отметил он, Россия в рамках кредита предоставила различные послабления турецкой стороне и "выдала кредит с такими процентами, которых не существует на международном рынке".

Также, по словам Эрдогана, Министерство национальной обороны Турции готовит письменный ответ исполняющему обязанности главы Пентагона Патрику Шанахану по поводу решения Вашингтона приостановить обучение турецких летчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35. Поводом для этого стало как раз приобретение Анкарой российских С-400. По словам Эрдогана, соответствующее письмо будет направлено американской стороне очень скоро.



В марте министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 24 апреля сообщил, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль. А 7 мая российский источник сообщил "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.