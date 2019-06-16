Лолита прокомментировала их с Цекало наполовину сбывшуюся шутку про Крым

Певица Лолита Милявская прокомментировала шутку своего бывшего мужа и партнера по кабаре-дуэту "Академия" Александра Цекало об Украине, Крыме и Карпатах, прозвучавшую на одном из новогодних огоньков в 1999 году. Тот тогда в шутку предсказал: "Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтобы Карпаты забрали".



О "пророческой" шутке 20-летней давности напомнила всем украинская девушка-блогер Татьяна Микитенко, по мнению которой Украину "планировали распилить рано или поздно".

Лолита в интервью "КП" назвала шутку "очень смешной", добавив, что просит "с этой секунды считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса".

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума. На нем большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.