Екатеринбуржцы выберут место для храма после ЕДГ

Опрос, который поможет определить место для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, проведут в середине сентября. Об этом заявил председатель городской думы, руководитель рабочей группы по организации опроса Игорь Володин. Он напомнил, что во второе сентябрьское воскресенье, 8 числа, пройдет Единый день голосования (ЕДГ). Совмещать два значимых мероприятия рабочая группа не хочет, поэтому голосование по месту строительства храма пройдет, скорее всего, 15 сентября, пишет ТАСС.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Виктор Дубенецкий назвал информагентству более ранние сроки — начало августа.

Ранее Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города. Епархия выберет для строительства другую площадку, причем учтет пожелание жителей не затрагивать скверы и другие зеленые зоны в городе.

В мае в Екатеринбурге проходили протестные акции, связанные с выбором места строительства собора в сквере в центре города. Собор планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. В июне чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины.