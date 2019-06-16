Очевидец спас от гибели пожилого мотоциклиста, упавшего на рельсы после ДТП. Видео

Чешская полиция обнародовала кадры спасения пожилого мужчины, оказавшегося на железнодорожных путях после аварии. Инцидент произошел 21 апреля текущего года, однако кадры стали доступны только сейчас.

Как сообщили правоохранители, 85-летний Йиржи Душка попытался преодолеть железнодорожный переезд около станции Костелец-над-Орлици, расположенной в Богемии на западе Чехии.

Возрастной мотоциклист не заметил, что шлагбаум уже опущен – он врезался в барьер, потерял равновесие и упал на рельсы.

Оказавшийся поблизости 32-летний Далибор Воборник поспешил на помощь и оперативно эвакуировал пострадавшего и его транспортное средство.

Полицейские, на днях наградившие спасителя пенсионера, признали, что мужчина успел очень вовремя и сумел провести спасательную операцию до прибытия подъезжавшего поезда, машинист которого не успел бы остановить состав и избежать наезда на человека.