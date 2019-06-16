Нападение на танкеры: Песков припомнил США пробирки с белым порошком

Москва призывает трезво оценивать ситуацию, связанную с инцидентом в Оманском заливе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы же не забыли пробирки с белым порошком, мы помним это, и поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках", — заявил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Речь шла о пробирке, которую в 2003 году принес на заседание ООН госсекретарь США Колин Пауэлл в качестве доказательства того, что режим Саддама Хусейна разрабатывает секретное биологическое оружие. После этого США развязали войну в Ираке. В пробирке же, как выяснилось позднее, был просто белый порошок. Химического оружия, о котором говорилось с трибуны ООН, на территории Ирака не обнаружили.

13 июня в Оманском заливе были атакованы норвежский и японский танкеры. Вашингтон обвиняет в атаках Иран: американское Минобороны распространило видеозапись, на которой иранские военные снимают с японского танкера неразорвавшуюся мину. В Тегеране эти обвинения назвали необоснованными.

Песков подчеркнул, что Москва призывает "трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные".

"Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные, в данном случае абсурдно. Подобные инциденты действительно способны расшатать просто основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание", — отметил пресс-секретарь президента РФ.