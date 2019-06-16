"Бавария" нашла замену Роббену и Рибери в мадридском "Реале"

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в немецкой бундеслиге. В услугах 29-летнего футболиста заинтересована мюнхенская "Бавария".

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач лично заинтересован в переходе Бэйла. По информации The Sun, в валлийце немецкий специалист видит замену Франку Рибери и Арьену Роббену.

Сообщается, что немецкий клуб рассчитывает арендовать футболиста, в то время как в Мадриде планируют продать игрока, что осложняет переговоры.

Напомним, Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года из "Тоттенхэма" за 101 миллион евро. В составе "сливочных" Гарет принял участие в 231-й игре во всех турнирах, забил 102 мяча и отдал 64 результативных передачи. Также на его счету 77 матчей и 31 гол за сборную Уэльса.