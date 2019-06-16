ДТП с восемью жертвами в Воронежской области: возбуждено дело

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту аварии в Хохольском районе, где на 59-м километре автодороги Воронеж – Луганск погибли восемь человек. ДТП произошло накануне примерно в 19:50.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Ford Focus, житель города Семилуки, двигаясь со стороны города Острогожска в направлении Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle, которым управлял 73-летний житель Острогожска.

В результате столкновения скончались от полученных травм оба водителя, а также пять пассажиров "Фольксфагена" и пассажир "Форда". Единственная выжившая в ДТП — ехавшая в микроавтобусе 10-летняя девочка. Она получила телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирована в медучреждение. По неуточненной информации, все погибшие в микроавтобусе были паломниками и двигались из храма в Тульской области домой в Острогожский район.

Следственным отделом ОМВД России по Хохольскому району Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Следователи и сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сообщает главк МВД России по Воронежской области. Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, приобщена в качестве вещественного доказательства видеозапись с видеорегистратора автомобиля очевидца происшествия.

Ход расследования взят на контроль руководством областного главка МВД. Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родным погибших в аварии и распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке.