У Алибасова снова поднялась температура

Продюсер Бари Алибасов, проходящий лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, остается в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Утром у него повысилась температура, сообщает РИА Новости. При вечернем замере градусник показал 36,6, при утреннем — уже 36,8.

Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для прочистки труб. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу с ожогами пищевода, дыхательных путей и желудка.

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но остается под круглосуточным наблюдением врачей. Затем сын планирует перевезти отца в Казахстан для продолжения лечения в одном из высокогорных санаториев.