В Крыму найден мертвым молодой спортсмен из Мурманска

В Крыму найден мертвым 18-летний спортсмен из Мурманска, пропавший во время пробежки в поселке Рыбачье под Алуштой. Его тело обнаружили сотрудники МЧС.

Сообщение о том, что спортсмен из Мурманска 2001 года рождения не вернулся в пансионат "Рыбачье" после утренней пробежки, поступило в службу спасения накануне в 16:30. Пропавшего искали как на суше, так и в акватории Черного моря. В поисках были задействованы спасатели и водолазы "Крым-спас", кинологи "Россоюзспаса", сотрудники пожарной охраны, Главного управления МЧС РФ по региону, полиция и волонтеры.

Пропавший спортсмен был обнаружен без признаков жизни, сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов. Ведется расследование.