Украинские военные готовят очередную провокацию для срыва нового соглашения о перемирии в Донбассе, такое заявление сделали в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.

Новое соглашение о перемирии должно быть представлено на встрече конфликтующих сторон 19 июня. Народная милиция располагает данными о том, что ВСУ планируют обстрелять собственные позиции в районе подконтрольной Киеву Авдеевки и мирные объекты соседних поселков, а ответственность за инцидент будет возложена на ДНР.

Ранее в народной милиции ДНР уже сообщали о приезде в зону конфликта большого числа журналистов и съемочных групп телеканалов. По версии представителей ДНР, это делается для того, чтобы сразу после провокации обеспечить новостной поток из фейковых репортажей "о потерях среди личного состава, мирных жителей, а также разрушениях объектов жилой инфраструктуры".

Киев не подтверждает готовность начать разведение сил конфликтующих сторон у линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики, Владислав Дейнего. Ни неделю назад, ни накануне его встречи с заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Марком Этерингтоном никаких уведомлений от Украины не поступало, как это пытались представить украинские СМИ, цитирует Денего Луганскинформцентр.

Ранее сообщалось, что 10 июня Киев в очередной, восьмидесятый, раз сорвал попытку разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской. Решение о разведении было согласовано в Минске 5 июня. Представители ОБСЕ подтвердили, что киевские силовики даже не начинали подготовку к разведению сил и средств, хотя рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года.