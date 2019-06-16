Песков о встрече Путина и Трампа: инициатив от Вашингтона нет

Никаких инициатив по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа из Вашингтона по-прежнему не следует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Однако, по его словам, "здесь надо очень внимательно следить за нюансами". "Трамп говорит: "Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами". Может быть, он имеет в виду проходные встречи, как дипломаты говорят, на ногах", — отметил Песков.

Но это не полноформатная встреча, добавил он, и в ходе такой короткой встречи обсудить тот объем вопросов, который стоит на повестке дня, не удастся.

Песков допустил, что полноформатная встреча Путина и Трампа может состояться в канун начала саммита G20 в Осаке. "Но, по крайней мере сейчас, мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны", — отметил он.