Футболисты "Спартака" вышли на первую тренировку после отпуска

Футболисты столичного "Спартака" вышли из отпуска, успешли прошли медицинское обследование в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России и в воскресенье, 16 июня вышли на первую тренировку в сезоне.

В ходе медосмотра доктора проверили сердечно-сосудистую систему спартаковцев, провели лабораторные исследования, сделали эхокардиографию, УЗИ внутренних органов и флюорографию.

"Медосмотр – это всегда официальное начало серьезной подготовки, серьезное мероприятие, –отметил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, слова которого приводит пресс-служба "Спартака". – У некоторых футболистов есть последствия прежних травм, но им потребуется всего несколько дней, чтобы адаптироваться к серьезным нагрузкам в общей группе".

Вартапетов также сообщил, что к тренировочному процессу допущены все футболисты, а также добавил, что в воскресенье "красно-белых" ждут две тренировки.