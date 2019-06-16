Один человек погиб в аварии с участием рейсового автобуса в Татарстане. Видео

В Сети появились кадры с регистратора, запечатлевшего момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую субботу, 15 июня, на улице Болодурина в Нижнекамске.

По предварительным данным, автомобиль "Лада Приора" выехал из двора и оказался прямо перед автобусом.

Водитель маршрутного транспортного средства не успел уклониться от столкновения и автобус протаранил легковушку.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента водитель "Лады" погиб на месте ДТП, два его пассажира оказались в больнице.