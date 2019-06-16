"С удовольствием вспоминаю": Климкин заявил, что рад Санду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин "очень рад" тому, что правительство Молдавии возглавила Майя Санду. Об этом он написал в "Фейсбуке", добавив, что "с удовольствием вспоминает общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии". Однако, добавляет Климкин, его "действительно беспокоит желание России применить общий подход к Молдавии и Украине через свою модель фрагментации и федерализации".

Накануне президент Молдавии Игорь Додон заявил: кризис власти в стране преодолен. Конституционный суд Молдавии 15 июня отменил все свои недавние решения, которые ранее привели фактически к двоевластию. Тем временем премьер Санду призвала судей Конституционного суда немедленно подать в отставку, если у них есть хоть немного чести и уважения к Конституции республики.



В российском МИДе поддержали мирное разрешение кризиса в Молдавии, добавив: Москва готова выстраивать конструктивные отношения с Кишиневом и ждет аналогичного подхода от нового правительства.