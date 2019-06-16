Ресторанный скандал: жена Нетаньяху заплатит 15 тысяч долларов

Мировой суд Иерусалима признал жену премьер-министра Сару Нетаньяху виновной в злоупотреблениях при содержании резиденции премьера. Обвинения в растрате и мошенничестве с нее сняты, приговор смягчен.

Сара согласилась себя признать виновной в использовании чужой некомпетентности.

Судья назначил штраф в размере 55 тысяч шекелей (около 15 тысяч долларов).

Рассмотрение дела о мошенничестве началось в 2018 году. В период с 2010 по 2013 годы счета на кейтеринг для резиденции премьера в Иерусалиме достигли 100 тысяч долларов, в то время как в штате учреждения была ставка повара, следовательно, закупка блюд из ресторана была запрещена, передает ТАСС.

По соглашению с прокуратурой, сумму снизили до 50 тысяч долларов, передает "Интерфакс".