Теннис. Маннарино обыграл Чорича и вышел в финал турнира в Голландии

Французский теннисист, 44-я ракетка мира Адриан Маннарино в полуфинале турнира в голландском Хертогенбосе в трех сетах за два часа 39 минут обыграл представителя Хорватии Борну Чорича со счетом – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Француз трижды подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи, а у Чорича, занимающего 14-е место в рейтинге ATP, девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейка из пяти.

Таким образом, Маннарино вышел в финал турнира, где сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (62), который в полуфинале за полтора часа переиграл француза Ришара Гаске (42) – 7:5, 6:3.