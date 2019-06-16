МЖД уточнила, что произошло с поездом Брянск-Москва

Московские железнодорожники опровергли информацию о том, что пассажирский поезд Брянск-Москва потерял вагон на ходу. Они заявили, что отправление этого поезда было задержано в воскресенье, 16 июня, более чем на три часа по техническим причинам.

"Нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны, произошла на станции, при отравлении", — сообщается на сайте Московской железной дороги.

По информации МЖД, неисправность не удалось быстро устранить, поэтому на станцию Брянск-Орловской был подан резервный состав, на котором пассажиры уже через 20 минут отправились в столицу.

Железнодорожники отметили, что пассажирам, пожелавшим поменять билеты, чтобы уехать на других поездах этого направления, оформлялись соответствующие проездные документы, части людей по их требованию вернули полную стоимость билетов.

Ранее в воскресенье некоторые СМИ сообщили, что у пассажирского поезда Брянск-Москва во время движения отцепился один из вагонов, из-за чего отправление было задержано более чем на три часа.

Проверку по факту инцидента уже начала Брянская транспортная прокуратура. Пострадавших нет, размер нанесенного ущерба устанавливается, передает "Интерфакс".