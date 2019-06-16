Сергей Сивохо пойдет на выборы в Раду

Бывший участник КВН Сергей Сивохо примет участие в выборах в Верховную раду Украины. Он намерен выставить свою кандидатуру в 49-м мажоритарном округе — это город Константиновка в Донецкой области.

Сообщивший об этом в эфире юмористической передачи "ЧистоNEWS" студии "Квартал 95" ее ведущий Валерий Жидков добавил, что противостоять Сивохо будет глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников".

По мнению ведущего, оба кандидата имеют примерно равные шансы на победу. Однако у Сивохо есть некоторое преимущество — он дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил Жидков.

Сам Сергей Сивохо, актер, продюсер, певец, телеведущий, участник КВН в составе различных команд, а также сборной СНГ, никаких комментариев на этот счет пока не давал, отмечает ТАСС.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины намечены на 21 июля.