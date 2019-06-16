Месси о поражении от Колумбии: не лучший способ начать Кубок Америки

В первом туре группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины проиграла команде Колумбии со счетом 0:2. Капитан аргентинцев, форвард Лионель Месси поделился впечатлениями от противостояния с колумбийцами.

"Это не лучший способ начать турнир, но если мы не преодолеем это и будем себя жалеть, то не сможем вернуться к следующей игре, – приводит слова Месси РИА Новости. – В первом тайме мы отдали инициативу и были далеко от штрафной соперника. Во второй половине встречи мы заметно прибавили, владели мячом, но в этот момент они забили".

Напомним, в следующем матче турнира аргентинцы 20 июня сыграют с парагвайцами, а колумбийцы в тот же день встретятся с командой Катара.