Волочкова позволяет себе шампанское и "все, что хочет"

Балерина Анастасия Волочкова поделилась своим отношении к алкоголю.

Ранее поклонники обвинили ее в злоупотреблении спиртным. На что Волочкова с возмущением ответила, что "бухает полстраны", при этом Волочкова, замеченная с бокалом шампанского в руке, тут же становится "алкоголичкой".

Артистка отметила, что может себе позволить бокал шампанского и "все, что хочет". Однако позволяет себе расслабиться только после того, как отработает концертный день. Она отметила, что ее выступления приходится отрабатывать на 100 процентов, ибо использование фонограммы в балете невозможно, как, к примеру, во время выступления певцов.