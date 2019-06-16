Конина, плов и танцы для президентов: чем удивляли саммиты в Бишкеке и Душанбе

Президент России Владимир Путин на неделе принял участие сразу в двух саммитах — Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, и в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. О необычном подарке для Си Цзиньпина, разминке Хасана Рухани и разговорах на ногах — в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Впечатляющие кадры: российский борт номер 1 взлетает в сопровождении вертолетов Ми-24, которые в народе называют "крокодил". Такие особые меры безопасности в аэропорту Душанбе — лучшая иллюстрация, насколько взрывоопасна ситуация в стратегически важном регионе мира.

Премьер Индии летел в Бишкек по особому авиамаршруту. Уже несколько месяцев, после февральских боестолкновений, отношения с Пакистаном крайне напряжены.

Теплая встреча с российским президентом явно не протокольная формальность. Сотрудничество двух стран на особом этапе: Вашингтон угрожает санкциями теперь еще и Дели за покупку С-400, но Индия стоит на своем, и после избрания Моди на новый срок продолжает курс на выстраивание еще более тесных отношений с Россией.

"Они развивались поступательно, в том числе благодаря вашим личным усилиям, вашему вниманию к развитию российско-индийских отношений", — говорит Владимир Путин.

Пока шла эта встреча, у входа в гостиницу шваброй внушительных размеров полировали президентский "Аурус". И вот уже автомобиль блестит так, что в нем отражаются другие машины.

Автомобиль президента Монголии, автомобиль из Афганистана, автомобиль президента Ирана, машина президента Казахстана и автомобили разных делегаций. Крупный саммит проходит в Бишкеке, потому здесь собралось просто невероятное количество охраны — спецслужбы разных стран, которым предстояло сделать так, чтобы многочисленные кортежи и президентские делегации не мешали друг другу.

Приехал Си Цзиньпин в ресторан "Фрунзе", здесь состоится их первая встреча с Путиным. Они подробно разговаривали всего несколько дней назад в Петербурге, но и в Бишкеке, а потом еще и в Душанбе лидеры России и Китая используют любой момент, даже не предусмотренный протоколом, для переговоров.

Прямо на ходу президент Путин и глава Китая общаются друг с другом. И понятно, что столь частое появление лидеров России и Китая вместе — особый сигнал всей современной мировой политике.

На следующее утро, уже в Душанбе, Путин приехал к Си Цзиньпину в его резиденцию. Главе Китая исполнилось 66 лет, и Путин решил поздравить его лично.

Целый ящик российского мороженого, которое так любит Си Цзиньпин, а еще торт с поздравительными надписями. 66 — счастливая цифра.

Несколько лет назад, когда на саммите в Индонезии день рожденья был у Путина, глава Китая тоже устроил российскому коллеге неожиданный сюрприз.

"В мой день рождения в Индонезии я находился в более выгодном положении, потому что мы отмечали после рабочего дня, а здесь приходится в начале", — говорит Путин.

"В тот раз, я думаю, выпил больше всех водки, никогда столько не пил", — вспоминает Си.

"Ограничимся бокалом шампанского", — предлагает Путин.

По одному бокалу шампанского, но сразу несколько тостов — об особых российско-китайских отношениях.

"В сердце китайского народа вы пользуетесь огромным авторитетом, я думаю, что мы с вами вместе приложим много усилий для развития российско-китайских отношений", — говорит Си.

"Так и будет, но сегодня все-таки день рожденья не у меня, а у вас потому поздравляю вас еще раз", — отвечает Путин.

Причем накануне свой день рожденья отмечал и Трамп. Поздравления от российского президента он не получил. Это, конечно, лишь деталь, но как много их теперь во взаимоотношениях Москвы-Пекина и Вашингтона. Да и вряд ли вообще сейчас можно говорить о каких-то отношениях России и США.

"Они (отношения – ред.) деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями, — заявил Путин в интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". — Напротив, с Китаем у нас растет товарооборот, он достиг 108 миллиардов долларов. И, конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнеров, это само собой разумеется. И прежде всего потому даже, что любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, по нашему глубокому убеждению, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности".

Обсудить проблемы можно было бы на скором саммите "большой двадцатки", но от Вашингтона кроме громких заявлений по-прежнему никаких предложений о встрече.

"В данном случае нет никаких новостей. Никаких инициатив по-прежнему не следует из Вашингтона. Но здесь, наверное, надо очень внимательно следить за нюансами, потому что Трамп говорит: "Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами". Может быть, он имеет в виду проходные встречи, как дипломаты говорят, на ногах. Но это, конечно, не полноформатная встреча, и обсудить тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так не удастся. Вот, поэтому будем дальше смотреть. Это может быть даже канун начала "двадцатки", но, по крайней мере сейчас, мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны", — сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил", — отметил Путин на саммите в Бишкеке.

Нередко ситуация балансирует на грани очередной настоящей войны.

Протокольные службы Кыргызстана, делавшие все, чтобы провести столь сложный саммит на высоте, конечно, вряд ли могли предположить, что именно в день встречи президентов ШОС мир начнут сотрясать новые опасные события.

Максимально пристальное внимание вызывает каждый шаг президента Ирана. За несколько часов до старта саммита Вашингтон обвинил Тегеран в подрыве нефтяных танкеров. Во время саммита Хасан Рухани незаметно от других проводит под столом разминку — выпрямляет ноги и плавно опускает их на пол. И так несколько раз подряд. Его ботинки так начищены, что даже под столом светло.

Постоянно держать себя в форме подталкивают и непрекращающиеся бурные события вокруг его страны. Первый комментарий министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа по поводу заявлений США: "Это необоснованные обвинения. Они снова торопятся нас обвинить. И это говорит о том, что ситуация очень подозрительная".

У Рухани вопросы по поводу американских заявлений вызывают лишь улыбку, и он, не проронив ни слова, идет к выходу. На встречу с президентом Ирана Путин шел вместе с министром Новаком — события в Оманском заливе могут сказаться на всей мировой энергетике.

Кадры, сделанные еще и в Душанбе: вместе идут министры иностранных дел России и Ирана. Возможно, они тоже говорили об американских обвинениях.

"Мы же не забыли пробирки с белым порошком, мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках, по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся убедительные какие-то данные. Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные, в данном случае абсурдно. Подобные инциденты действительно способны расшатать основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Во время разговора лидеров ШОС президент Афганистана перебирает в руках четки. Его страна до сих пор не может прийти в себя от насаждения демократии по-американски.

В начале переговоров президент Пакистана почему-то ничего не слышал и очень по этому поводу нервничал — сигнализировал всем вокруг, что у него нет перевода. Проблемы со звуком и у сидящего напротив премьера Индии, но сам факт, что вместе с пакистанским лидером он сидит за одним столом, уже о многом говорил. Сила ШОС как раз в этом — страны с подчас диаметрально противоположными позициями готовы встречаться и общаться.

Концерт для лидеров ШОС. Прямая трансляция по телевидению Киргизии. Артисты за кулисами смотрят телесигнал из зала, перед какими лидерами предстоит выступать.

Концерт артистов Киргизии президентам явно нравится. Путин что-то восхищенно говорил президенту Жээнбекову, глава Узбекистана слегка пританцовывает.

Индийский премьер, который сначала смотрел концерт положив нога на ногу, потом фактически тоже стал его участников. Президент Монголии отбивал такт головой. А глава Киргизии то и дело подпевал — сначала "Подмосковные вечера", а затем и "Если с другом вышел в путь".

За кулисами запыхавшиеся артисты отдавали, кажется, все силы, чтобы достойно представить свою страну. И только у вымотанных долгим перелетом и сменой часовых поясов китайских охранников не было сил на концерт — и они сладко спали прямо позади президентов.

Немного расслабиться позволяло и то, что Киргизия тщательно подготовилась к проведению столь крупного и сложного саммита. Все возможные схемы, как лучше рассадить президентов, заранее проработаны, и мини-флажки наклеили на стулья, всматриваясь в смартфон. А репетиции, как президенты будет подписывать документы, шли даже в тот момент, когда сами лидеры уже начали встречу.

Одновременно несколько дел — и собрать таблички с пола после фотографирования президентов, и одновременно говорить по телефону.

Сразу после завершения саммита ШОС президенты Путин и Лукашенко уединились и поговорили. Конечно, лидерам многое есть, что обсудить.

И таких вот оперативных встреч на саммитах было немало. Вот в Душанбе помощник президента Ушаков что-то докладывает Путину, президент замечает, что рядом за столом появилась турецкая делегация. Встает и направляется к ней.

Так называемая встреча на ногах: Путин и Эрдоган прямо перед саммитом обсуждают что-то, скорее всего, ситуацию в зоне Идлиб.

В Душанбе и встреча с эмиром Катара. Фотографы, охрана — все в национальных одеждах, и понять, кто есть кто можно только по наушникам и фотоаппаратам. Сотрудничество с Россией измеряется цифрами со множеством нулей.

В Душанбе лидеры собрались на саммит СВМДА, в этом международном форуме в качестве страны-наблюдателя участвует и Украина. Но плохо наблюдает даже за своим флагом, который оказался перевернутым. События на Украине и вокруг нее, безусловно, обсуждались в эти дни в Бишкеке и Душанбе.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами. Как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами прошлого, с теми людьми, которые во главу угла всей свой деятельности, всей своей жизни ставили, во всяком случае, прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа и хранящихся где-то за рубежом, от этого и такая любовь к Западу, думаю. Но новое-то руководство, надеюсь, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией. Ну, и в направлении решения внутренних проблем. Не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями, для того чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем", — заявил Путин в интервью телерадиокомпании "Мир".

Но возможны ли переговоры с Зеленским? "Президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений. Это, во-первых, в целом недружественная линия Украины по отношению к России. И, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и такие, скажем так, ожидания сдержанного оптимизма есть. Но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве пока, к сожалению, нет ни у кого", — отметил Дмитрий Песков.

Какая-то ясность при этом появилась вокруг будущего Молдавии, которая ранее тоже балансировала на грани того, чтобы пойти по украинскому сценарию.

"Власть в Молдове так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все что угодно. То есть заработали на молдавском народе деньги и пустили их, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство. Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они избавились в конце концов от этих, как бы выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть", — подчеркнул Путин.

Оба саммита, прошедшие на этой неделе, схожи еще и в том, что и Киргизия, и Таджикистан проводят столь масштабные события нечасто, и обе страны, конечно, очень старались удивить.

Душанбе. Огромный чан с одной только морковью для плова — а сколько ж тогда приготовил самого плова?

Бишкек. Конина для президентов. Шеф-повар с гордостью рассказывает, что конина для лидеров очень полезна и приводит в пример себя — он появился у родителей тогда, когда им было по 60.

Всем участникам саммита разливали холодные напитки прямо из бочек, так спасался от жары и почетный караул. Ну, а в ресторане, где угощали президентов, подготовились вообще ко всем неожиданностям и принесли даже мухобойку.

И в Бишкеке, и в Душанбе президенты встречали российского лидера в аэропорту. Причем Рахмон ждал выхода Путина на фоне огромного щита с изображением самого себя и своего гостя. И сразу из аэропорта Рахмон повез Путина в одну из государственных резиденций, которая в темноте сияла всеми цветами.