Сотрудники охраны избили таксиста на территории аэропорта Шереметьево. Видео

Очевидец запечатлел на видео противостояние водителя такси и сотрудников службы безопасности, произошедшее, по утверждению автора ролика, на днях на проезжей части около столичного аэропорта Шереметьево.

На записи видно, что несколько человек в униформе о чем-то оживленно спорят с таксистом. Беседа, которая велась на повышенных тонах, очень быстро переросла в драку.

Судя по кадрам, охранник нанес удар по машине, после чего завязалась драка, победителем из которой вышли сотрудники службы безопасности.

О реакции правоохранительных органов на произошедшее пока не сообщается.