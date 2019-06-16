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Политический кризис в Молдавии 1 час назад

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16 июня 201914:30

Усатый возвращается

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Лидер оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатый, который два года жил за рубежом, готов вернуться на родину.

Как сообщает "Интерфакс", сейчас Усатый находится на территории Румынии у пограничного пункта Скулень на границе с Молдавией. Там его ждут более 100 сторонников "Нашей партии". Несколько активистов въехали в Румынию, чтобы вместе со своим лидером пересечь границу.

По словам Усатого, ему сообщили, что молдавской границе его ждут не только сторонники, но и много полиции. "Я возвращаюсь в Молдавию по своей инициативе, чтобы разобраться со всеми уголовными делами", — подчеркнул он.

После пересечения границы Усатый намерен отправиться в Кишинев. Чтобы покончить с "надуманными обвинениями", он готов уже в предстоящий понедельник приехать в прокуратуру или полицию.

В Молдавии против Ренато Усатого возбудили уголовные дела в 2016 году. Его пытались арестовать и объявить в международный розыск. В августе того же года Усатый уехал в Москву.

В феврале 2018 года он подал в отставку с поста мэра города Бельцы — второго по числу жителей в республике, который называют северной столицей Молдавии. В конце того же года Усатый покинул Россию, несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал, предположительно, в Румынию.

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