Лидер "Машины времени" сообщил о смерти барабанщика Сергея Остроумова

Один из наиболее востребованных барабанщиков Москвы и Санкт-Петербурга скончался на 55 году жизни. О кончине Сергея Остроумова сообщил на своей странице в Facebook Андрей Макаревич — барабанщик длительное время сотрудничал с "Машиной времени", играл в проекте Макаревича "Оркестр креольского танго".

Остроумов известен в музыкальных кругах как джазовый барабанщик, играл в составе квартета Андрея Кондакова и Андрея Рябова. Несколько лет проживал в Голландии, но затем вернулся в Россию и играл в нескольких отечественных коллективах.