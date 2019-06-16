Митинг в центре Москвы собрал более полутора тысяч человек

В Москве прошел согласованный митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности. На проспекте Академика Сахарова собрались около 1600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

Митинг было предложено провести в знак протеста после задержания журналиста Ивана Голунова. Сам он не пришел.

Корреспондента издания "Медуза" задержали 6 июня. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли наркотик мефедрон, при обыске в квартире также обнаружены наркотики. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к сбыту наркотиков в московском регионе. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Позднее анализы показали отсутствие наркотиков в крови Голунова, отпечатки его пальцев на пакетах с мефедроном также не обнаружены. Журналист был отпущен "за недоказанностью", а сотрудников правоохранительных органов отстранили от работы, в частности, были уволены генералы МВД Андрей Пучков и Юрий Девяткин.

Митинг прошел под лозунгом: "Закон и справедливость для всех". На нем в том числе прозвучали призывы отменить приговоры, ранее вынесенные журналистам по 228 статье (хранение и сбыт наркотиков). Об этой инициативе заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. "Наши коллеги сидят по таким же статьям", — сообщил Соловьев, указав, что по действующей практике, даже невиновного человека очень легко посадить за решетку. Теперь главное — не допустить повторения подобных случаев.