Новости Происшествия

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16 июня 201914:14

На подмосковной трассе сгорел рейсовый автобус

На подмосковной трассе сгорел рейсовый автобус

В Подмосковье выясняют причины пожара в рейсовом автобусе, передает канал "Россия 24".

Инцидент произошел прямо на трассе. По одним данным, в районе села Молоково — это по Володарскому шоссе. По другим — на съезде с Каширского шоссе на Володарское.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. Движение на время тушения не перекрывали.

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