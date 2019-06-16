На подмосковной трассе сгорел рейсовый автобус

В Подмосковье выясняют причины пожара в рейсовом автобусе, передает канал "Россия 24".

Инцидент произошел прямо на трассе. По одним данным, в районе села Молоково — это по Володарскому шоссе. По другим — на съезде с Каширского шоссе на Володарское.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. Движение на время тушения не перекрывали.