"Орел" против "Сушки": NI пофантазировал, кто кого

Американскому истребителю F-15C Eagle требуется серьезная модернизация для противостояния современным истребителям пятого поколения типа российских Су-57. Сейчас на F-15C приходится половина всех истребителей, которые должны обеспечивать Америке превосходство в воздухе. Однако в будущем ВВС США надеются разработать новую платформу, которая в 2030-х годах должна прийти на замену как F-15C, так и истребителям F-22A Raptor, пишет The National Interest.

Новейший российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 будет "крепким орешком" для любого истребителя четвертого поколения. Однако у американских ВВС есть план по уничтожению самолетов-невидимок, и компания Lockheed Martin уже разрабатывает новый модуль Legion для обнаружения самолетов-невидимок.

После оснащения таким модулем F-15C теоретически мог бы обнаружить Су-57 и нанести удар, пишет издание. Однако если Су-57 выживут после первоначального залпа ракетами "воздух-воздух", F-15C окажутся в невыгодном положении в противостоянии с исключительно маневренными российскими истребителями. В конечном итоге все будет зависеть от мастерства пилотов, пишет NI.